В Австрии с 11 января введут масочный режим на улице при невозможности соблюдать дистанцию

ВЕНА, 10 января. /ТАСС/. Власти Австрии вводят с 11 января обязательное ношение защитных масок класса FFP2 на улице при невозможности соблюдения безопасной дистанции в два метра от посторонних, а также контроль наличия у покупателей непродовольственных магазинов сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении австрийского Минздрава.

Новые меры введены в Австрии из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Так, при невозможности соблюдения рекомендуемой дистанции в два метра от посторонних людей на улице действует обязательный масочный режим. Исключение сделано для тех случаев, когда требуется быстро обойти другого пешехода.

Предприниматели с 11 января должны перед входом покупателей в непродовольственные магазины или на кассе проверять у них наличие сертификата о прививке или перенесенном ковиде. При отсутствии таких документов покупателям будет отказано в обслуживании.

Работодателям предписано перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы. Беременные женщины, у которых нет сертификата о вакцинации или выздоровлении, должны предъявлять негативный результат ПЦР-теста, срок действия которого не превышает 72 часов. Власти также продлили локдаун для непривитых. Эти ограничения будут действовать предварительно до 20 января.

В Австрии 12 декабря для полностью привитых и переболевших ковидом завершился четвертый общенациональный локдаун. В настоящее время продолжается локдаун для непривитых. Въезд в страну разрешен только для переболевших и привитых зарегистрированными во Всемирной организации здравоохранения вакцинами. Число новых заболевших в сутки в понедельник вновь превысило 10 тыс. человек.