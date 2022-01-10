Дни культуры Чечни пройдут в субъектах РФ и за рубежом к 100-летию республики

ГРОЗНЫЙ, 10 января. /ТАСС/. Празднование 100-летия Чеченской Республики в 2022 году будет включать более 500 мероприятий, в том числе Дни культуры в субъектах РФ и за рубежом. Об этом стало известно на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению юбилея.

"Образование Чеченской области сыграло положительную роль в дальнейшем развитии национальной государственности в политической истории чеченского народа, дальнейшем становлении как самостоятельной единицы в экономическом и культурном отношении в составе российского государства. В республике запланировано свыше 500 различных мероприятий - проведение научно-практических конференций и форумов, чествование граждан, которым исполняется 100 лет со дня рождения в 2022 году, организация Дней культуры Чеченской Республики в субъектах РФ и за рубежом", - сказал руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов.

В свою очередь глава республики Рамзан Кадыров отметил, что 100-летие со дня образования Чеченской автономии является важной исторической датой в современной истории чеченского народа и к его проведению необходимо подойти со всей ответственностью.

"К этой дате у нас запланированы многочисленные мероприятия, основная цель которых - донести до общественности историческую правду о становлении и развитии государственности чеченского народа. Поэтому в подготовке и проведении этого важного для нашей республики юбилея все ответственные лица должны принять максимально эффективное и деятельное участие", - сказал он.

Кадыров напомнил, что по его поручению в регионе ведется масштабное документирование важных исторических этапов в жизни республики. "Кроме того, у нас эффективно действует государственная комиссия по исследованию и сохранению историко-культурного наследия народов ЧР. Результаты работы позволяют уже сейчас прекратить любые спекуляции на этой теме", - сказал глава республики.

Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Центром области стал город Грозный. В 1934 году Чеченская и Ингушская автономии были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, которая в 1936 году была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР.