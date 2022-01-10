Систему Face Pay не используют для контроля масочного режима, заявили в московском метро

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московский метрополитен не использует систему оплаты проезда Face Pay для проверки наличия маски у пассажира и взыскания с него штрафа за ее отсутствие, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.

Ранее член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов сообщил Парламентской газете, что пассажир столичной подземки, который оплачивал проезд с помощью биометрических данных, был оштрафован за проезд без маски.

"Информация о том, что метрополитен использует систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров и взыскания штрафов за их отсутствие, не соответствует действительности. Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" ежедневно проверяют соблюдение мер безопасности на всем транспортном комплексе, в том числе на входе, перронах и в вагонах метро. В соответствии с российским законодательством для составления административного материала необходимы персональные данные нарушителя. Вынесение постановлений только по скриншотам, а также по фотографиям, полученным в том числе от сторонних лиц, не представляется возможным", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что действующая административная мера за отсутствие средства индивидуальной защиты в транспорте закреплена в кодексе об административных нарушениях Москвы и составляет 5 тыс. рублей. "База данных Face Pay сотрудникам ГКУ "Организатор перевозок" не доступна. Для оформления административного материала необходимы: информация о времени, месте совершения правонарушения, а также данные пассажира", - уточнили в столичной подземке.

Там добавили, что при регистрации в сервисе Face Pay пассажиру не нужно вносить свои личные данные - фамилию, имя и отчество, поэтому у метро нет возможности сопоставить фотографию человека с его персональным идентификатором, а это необходимо для выставления штрафа.

"Московский метрополитен не передает никакие данные пользователей Face Pay третьим лицам. Зашифрованные биометрические данные хранятся на защищенных серверах метро в закрытом контуре. Платежные данные хранятся исключительно на стороне банка. Метрополитен строго соблюдает действующее законодательство и использует данные пассажиров, которые подключились к Face Pay, только по назначению - для оплаты проезда в метро с помощью распознавания лица", - заверили в пресс-службе.

О масочном режиме и Face Pay

Ранее сообщалось, что с начала пандемии контролеры выявили более 700 тыс. пассажиров без масок в общественном транспорте столицы. Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.

Сервис оплаты проезда Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. Новый формат оплаты проезда стал доступен пассажирам благодаря установке на каждой станции 470 камер на турникетах. По данным на 28 декабря, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" зарегистрировались 1 млн пассажиров, новым сервисом воспользовались более 50 тыс. человек. Систему оплаты проезда Face Pay планируют в 2022 году запустить на МЦК, а также в пилотном формате на Московских центральных диаметрах (МЦД).