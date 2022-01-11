Платный режим проезда ввели на участке М-1 "Беларусь" в Подмосковье

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Платный режим проезда ввели на участке трассы М-1 "Беларусь" с 33-го по 66-й км (от Голицыно до Кубинки) с 11 января, сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

"Во вторник, 11 января, проезд по участку М-1 "Беларусь" с 33-го по 66-й км станет платным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для легкового транспорта с понедельника по четверг тариф составит 100 рублей. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни проезд обойдется в 120 рублей. Для грузового транспорта 4-й категории стоимость проезда составит 330 рублей вне зависимости от дня недели.

"Те, кто совершает частые и регулярные поездки по М-1, может оформить абонемент на 90 дней. Это позволит экономить на проезде до 30% в пересчете на одну поездку. Для водителей легкового транспорта абонемент на 15 поездок обойдется в 1,44 тыс. рублей, абонемент на 50 поездок - 3,5 тыс. рублей", - добавили в госкомпании.

Ранее в декабре участок трассы М-11 "Беларусь" с 45-го км по 66-й км в Одинцовском округе был открыт после реконструкции. Трасса на этом участке реконструировалась с 2019 года. Планировалось, что проезд по 10 полосам основного хода трассы будет платным, параллельно пройдут полосы для бесплатного проезда. В ходе реконструкции также были построены девять пешеходных переходов.