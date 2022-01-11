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Пандемия COVID-19

Спикер болгарского парламента заразился коронавирусом

Никола Минчев в ближайшие дни будет находиться на карантине и участвовать в заседаниях парламента дистанционно

СОФИЯ, 11 января. /ТАСС/. Председатель Народного собрания (парламента) Болгарии Никола Минчев в понедельник заразился коронавирусом. Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента сообщает агентство BGNES.

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Отмечается, что спикер парламента почувствовал недомогание сразу после заседания Консультативного совета по национальной безопасности, которое прошло в понедельник с участием президента Румена Радева, премьер-министра Кирила Петкова, министров, лидеров представленных в парламенте политических партий и других официальных лиц, а сделанный тест подтвердил наличие заболевания. В ближайшие дни он будет находиться на карантине и участвовать в заседаниях парламента дистанционно.

В Болгарии продолжается быстрый рост заболевших COVID-19, за прошедшие сутки их число увеличилось на 1 716, положительными оказались 12,6% тестов от общего количества анализов. В стране умерли 40 пациентов с коронавирусом (82,5% из них не были вакцинированы), общее количество умерших достигло 31 556. Количество госпитализированных увеличилось до 5 056, 512 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано около 35% населения старше 12 лет (примерно 1,94 млн человек).

Теги
БолгарияПандемия COVID-19
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