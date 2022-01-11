В Москве полиция задержала 11 членов "Другой России" после акции в метро

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали 11 членов незарегистрированной партии "Другая России Э. В. Лимонова" в офисе этой структуры в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские в ночь на вторник пришли в офис "Другой России" и задержали членов этой партии. В настоящий момент вход в это помещение опечатан", - сказал собеседник агентства, не уточнив причину задержания.

В пресс-службе "Другой России Э. В. Лимонова" ТАСС подтвердили, что 11 членов партии доставлены в отдел полиции из столичного офиса. "Полицейские задержали 11 членов партии и доставили их в отдел полиции в наручниках. Также сотрудники МВД из офиса забрали оргтехнику, аппаратуру и символику партии", - сообщили агентству. Там отметили, что точная причина задержаний неизвестна, но, вероятно, она связана с акцией в московском метрополитене, посвященной событиями в Казахстане.

Ранее в понедельник суд арестовал троих активистов партии "Другая России Э. В. Лимонова" за акцию в московском метро. 8 июня Анастасия Питонова, Павел Хороших и Даниил Верменич прикрепили к поезду метро на станции "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии баннер "На Северный Казахстан". Они были задержаны, на них был составлен протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Замоскворецкий суд столицы признал Питонову, Хороших и Верменич виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение полицейскому") и назначил им наказание в виде 10 суток административного ареста каждому.