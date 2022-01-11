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Пандемия COVID-19

Минздрав Кипра признал "Спутник Лайт" в качестве бустера у российских туристов

Речь идет только о прошедших ревакцинацию "Спутником Л​​​​айт" после двух доз "Спутника V", заявили в Ассоциации туроператоров России
© Николай Тришин/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Минздрав Кипра признал в качестве бустерной прививки "Спутник Лайт" для подтверждения действия в стране российского прививочного сертификата. Об этом во вторник сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристический протокол Кипра.

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"Из российских вакцин Кипр признает "Спутник V". Соответственно, в качестве бустерной прививки нашим соотечественникам прежде требовалось пройти повторный курс вакцинации этим же препаратом. Но теперь Минздрав Кипра признал и "Спутник Лайт", самую распространенную в РФ вакцину для ревакцинации", - говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что речь идет только о туристах, прошедших ревакцинацию "Спутником Л​​​​айт" после двух доз "Спутника V". Въехать на Кипр после однокомпонентной прививки "Спутник Лайт" нельзя, отметили в АТОР. Также там напомнили, что власти Кипра не требуют ждать 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.

Во вступившем в силу 6 января туристическом протоколе отмечается, что "Кипр считает разрешенными для поездок все вакцины, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств, а также вакцины Sputnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и Sputnik Light, последнюю - только при введении в качестве бустера".

Власти Кипра разрешили приезжать на остров лицам, вакцинированным российским противовирусным препаратом "Спутник V", начиная с 10 мая прошлого года. Кабинет министров острова ограничил период действия полного курса вакцинации как однокомпонентных, так и двухкомпонентных вакцин семью месяцами. До истечения последних привитым гражданам необходимо пройти ревакцинацию бустерными дозами, в ином случае они приравниваются по статусу к невакцинированным лицам.

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