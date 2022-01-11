До 13 нацпарков и заказников могут создать в России в ближайшие годы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. В России подготовлены документы для создания 13 национальных парков и федеральных заказников, они могут появиться в ближайшие годы после согласования с властями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России по случаю отмечаемого во вторник Дня заповедников и национальных парков.

"В настоящее время при участии фонда спроектировано 13 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), пакет документов по большей части из них уже передан в Минприроды России и региональным властям", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о создании федерального заказника "Северная Земля" путем расширения в разы существующего заказника "Североземельский" (Красноярский край), создании федеральных заказников "Лаптевоморский" (Якутия), "Ганукан" (Амурская область), "Сирениковский" (Чукотка), "Гыданский" (Ямало-Ненецкий округ), "Ненюгинско-Гулинский" (Забайкалье), "Карагинский" (Камчатка), "Ахмат-Скала" (Карачаево-Черкесия), "Бикада" (Красноярский край).

Также подготовлены документы для создания национальных парков "Терский берег" (Мурманская область), "Горная Колывань" (Алтайский край), "Момский" (Якутия), "Помпеевский" (Еврейская автономная область).

В фонде отметили, что в 2021 году впервые за последние 15 лет за год не создано ни одного федерального заповедника и нацпарка. Были созданы две федеральных ООПТ с самым слабым уровнем охраны: заказники "Параськины озера" (Коми) и "Казантипский морской" (Крым). Также был расширен Даурский заповедник в Забайкальском крае. При этом на региональном уровне в прошлом году созданы природный парк в Териберке (Мурманская область), который поможет сохранить крайне популярную среди туристов территорию, и природный заказник "Озеро Виви" в Красноярском крае, где проходит важный миграционный путь дикого северного оленя.