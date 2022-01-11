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Пандемия COVID-19

Япония до февраля продлила запрет на выдачу новых въездных виз иностранцам

Полный запрет на выдачу новых виз действовал в стране с декабря 2020 года

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение по крайней мере до февраля продлить введенный в ноябре 2021 года запрет на выдачу новых въездных виз гражданам всех стран и территорий мира. Об этом во вторник журналистам сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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"Мы продлеваем [запрет] до конца февраля", - ответил он на соответствующий вопрос.

Полный запрет на выдачу новых виз действовал в Японии с декабря 2020 года, и в минувшем ноябре его было решено смягчить. Однако в связи с распространением в мире омикрон-штамма правительство с 30 ноября вновь вернулось к прежней политике практически полного закрытия границ.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане, аккредитованные дипломаты и иностранцы, имеющие разрешение на длительное или постоянное проживание. При этом уже выданные долгосрочные визы подлежат продлению. Допускается также крайне ограниченная выдача виз в так называемых исключительных случаях, в том числе по гуманитарным соображениям. Все прибывающие из-за границы должны проходить строгий карантин.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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