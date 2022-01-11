Первый набор в Школу креативных индустрий в Новосибирске планируется в конце 2022 года

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Начало обучения первого набора Школы креативных индустрий, которую планируется запустить в Новосибирске на средства Минкультуры РФ, планируется в четвертом квартале 2022 года. В школе будут созданы студии по звукорежиссуре, видеопроизводству, дизайну, современной электронной музыке и другим направлениям, сообщила ТАСС министр культуры региона Наталья Ярославцева.

В ноябре при посещении Новосибирска заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова сообщила, что Министерство культуры РФ в 2022 году выделит Новосибирской области 53 млн рублей на создание первой в регионе школы креативных индустрий.

"Школа креативных индустрий станет структурным подразделением Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, в которой будет создано шесть студий, соответствующих направлениям подготовки: звукорежиссура и звуковой дизайн, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн интерактивных цифровых технологий VR/MR/AR. Начало обучения планируется в IV квартале 2022 года", - рассказала министр.

Она добавила, что планируемая численность обучающихся составит 120 человек. По словам Ярославцевой, школа станет образовательной для площадкой для школьников и студентов от 14 до 22 лет, которые интересуются творчеством и цифровыми технологиями. При этом обучение будет организовано как формате постоянно действующих студий, так и творческих смен.

По окончании курса длительностью два года выпускники получат сертификат о дополнительном образовании в зависимости от направления подготовки. Средства федеральной субсидии пойдут на закупку оборудования для школы.

В начале июня 2021 года правительство Новосибирской области одобрило концепцию развития креативных индустрий, которая предполагает создание в регионе анимационного кластера, арт-резиденций и креативных пространств, развитие научного и детского образовательного туризма. Документ должен создать условия для высоких темпов роста креативного сектора экономики. Как сообщала ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, региональный анимационный кластер, который объединит в себе несколько вузов Новосибирской области и продюсерский центр "Союзмультфильма", планируется создать до конца года.