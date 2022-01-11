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Источник: в России в 2021 году в три раза выросло число погибших при взрывах газа

В 2021 году от взрывов газовоздушной смеси погибли 93 человека, отметил собеседник ТАСС
© Муса Салгереев/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 90 человек погибли в результате взрывов газа в России в прошлом году, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"В 2021 году от взрывов газовоздушной смеси погибли 93 человека, еще 341 человек получил те или иные травмы. Для сравнения в позапрошлом году погибло около 30 человек", - сказал собеседник агентства.

Всего на территории страны произошло 27 взрывов газа. В это число вошли как ЧП в жилых домах, так и инциденты на газовых заправках и с автомобилями на газе. В ходе ликвидации последствий таких взрывов были спасены почти 400 человек.

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