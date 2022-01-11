В Приморье из-за непогоды отменили внутренние авиарейсы

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Внутренние авиарейсы отменены в Приморье во вторник из-за непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.

"Внутренние авиарейсы отменены из-за непогоды", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта, отменены вылеты самолетов в поселок Кавалерово, Терней, Преображение, Пластун и Дальнегорск, а также рейсы из этих населенных пунктов во Владивосток.

В ряде районов Приморья во вторник идет снег, из-за этого дорожные службы перешли на повышенный режим готовности. Проезд есть ко всем населенным пунктам. Во Владивостоке снег начался ночью, согласно прогнозу синоптиков, он продолжится в первой половине дня, высота снежного покрова может составить до 3,5 сантиметра. На дорогах гололедица, снег сопровождается ветром, порывы которого достигают 27 м/с.