В Якутске суд обязал фонд капремонта многоквартирных домов провести работы в 247 зданиях

ЯКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Суд по иску прокуратуры Якутска обязал фонд капитального ремонта многоквартирных домов провести работы в более чем 240 домах, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Установлено, что фондом капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) в нарушение требований закона, прав граждан в установленные региональной программой сроки не обеспечено проведение капитального ремонта в 247 многоквартирных домах, расположенных на территории города Якутска, в отношении более 980 конструктивных элементов", - говорится в сообщении.

Для устранения нарушений закона прокуратура города обратилась с иском в суд о возложении на фонд обязанности провести капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в установленном региональной программой объеме.

Отмечается, что суд удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.