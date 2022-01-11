"Ведомости": книжный союз просит МВД и ЦБ усилить контроль за пиратскими сайтами

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский книжный союз (РКС) попросил ограничить доступ к банковской инфраструктуре пиратским сайтам и создать экспертную группу для борьбы с их экономическими преступлениями. Письма об этом были направлены на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра внутренних дел Владимира Колокольцева в конце декабря, пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на обращения.

По данным издания, в экспертную группу союз предложил включить представителей ЦБ, МВД, ФНС и правообладателей. Как следует из текста писем, нелегальные ресурсы обходят запрет на обслуживание счетов банками и продают цифровые копии книг через серые платежные системы без удержания налогов. Отмечается, что такие системы не имеют юридического лица и лицензии ЦБ на организацию денежных переводов.

В обращении РКС уточняется, что скрытые переводы с карты на карту опасны для покупателя, так как в случае непредоставления доступа к купленным книгам пиратским сайтом потребитель не сможет запросить отмену транзакции через свой банк, пишет газета. Механизм возврата средств для переводов с карты на карту не предусмотрен. В союзе считают, что количество преступлений с серыми платежными системами снизится, если банки технически ограничат для нелегалов использование своей платежной инфраструктуры. Но пока "прямые обращения в банки по указанным случаям, к сожалению, не приводят к пресечению противоправной деятельности", цитируют "Ведомости" текст обращения союза к ЦБ и МВД.

Директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова рассказала газете, что подмена платежной операции на нелегальный перевод с карты на карту является довольно распространенной практикой. По ее словам, это используют интернет-мошенники, пиратские сайты и криптообменники.