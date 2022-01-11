Авиация ВКС ВС России 11 января доставит россиян на родину из Алма-Аты

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ 11 января выполнят рейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. Об этом во вторник сообщила пресс-служба посольства России в Казахстане.

"11 января 2022 года из международного аэропорта Алматы в аэропорт "Чкаловский" (Московская область) будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на родину. В зависимости от погодных условий возможно использование для посадки и других аэродромов ВКС ВС РФ", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Как уточнили в посольстве, планируется сбор эвакуируемых в терминале аэропорта с 9:00 до 15:00 по местному времени. "Просьба осуществлять трансфер до аэропорта своими силами, не забывать действующие паспорта, а также компоновать личные вещи, исходя из строгого ограничения "один пассажир - одно место ручного багажа". В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолеты Минобороны РФ 9 и 10 января вывезли из Казахстана в общей сложности 1 697 человек. Среди них граждане России, Венгрии и Австрии, казахские студенты российских вузов.