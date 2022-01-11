Власти штата Виктория не поддержат Джоковича в случае новых визовых проблем

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Власти австралийского штата Виктория не будут помогать Новаку Джоковичу избежать повторного аннулирования визы и депортации из страны. Об этом во вторник заявил глава регионального правительства Дэниел Эндрюс.

Премьер штата отметил, что визовая политика страны лежит строго в ведении ее федерального правительства, но позиция его правительства относительно требования о вакцинации для въезжающих в регион, "играют они в теннис или делают что-то другое, остается неизменной". "Отвечая на вопрос о том, будем ли мы просить власти Содружества освободить кого-либо от выполнения требования о двойной вакцинации, я могу сказать - нет. Таким был наш ответ до [ситуации с судом по апелляции Новака Джоковича] и таким он остается сейчас", - сказал Эндрюс, добавив, что сербский теннисист не получит поддержки штата, если у него вновь возникнут визовые проблемы.

Премьер штата также пояснил, что австралийские власти никогда не придерживались экстремально жесткой политики при выдаче "разрешений на въезд для тех, кто не был дважды вакцинирован". "Они впускали людей, которые не были полностью привиты, но обычно в таких случаях требовалось, чтобы правительство какого-либо штата фактические отвечало за этого человека и поддерживало его заявление об освобождении от вакцинации", - сообщил он.

Сербский теннисист был задержан вечером 5 января в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами. Позднее выяснилось, что Джокович не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы "объективные и честные доказательства того, что у него есть законное медицинское освобождение" от вакцинации против COVID-19. После разбирательства, которое длилось всю ночь, виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы и 10 января суд удовлетворил апелляцию серба, но при этом у федерального правительства Австралии осталась возможность еще раз аннулировать визу спортсмена, дополнив это решение трехлетним запретом на въезд в страну.

Джоковичу 34 года, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.