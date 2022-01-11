В Алма-Ате возобновилась работа проводного и мобильного интернета

АЛМА-АТА, 11 января. /ТАСС/. Доступ к проводному и мобильному интернету, который отсутствовал в Алма-Ате с понедельника, во вторник вновь возобновлен. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Выход в интернет в городе стал доступен около 07:00 по местному времени (04:00 мск).

Ранее - примерно в 06:30 (03:30 мск) - доступ в интернет получили и жители Нур-Султана. Первоначально начал работать проводной интернет, чуть позже возобновилось функционирование и мобильного.