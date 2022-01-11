Reuters: в США выявили более 1,13 млн случаев COVID-19 за сутки

ТАСС, 11 января. Более 1,13 млн случаев заражения новым коронавирусом выявлено в США в понедельник, 10 января. По данным агентства Reuters , это рекордный суточный прирост с начала пандемии среди всех стран мира.

По информации агентства, не все штаты страны успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки, и окончательная цифра, вероятнее всего, будет еще выше. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января, когда американские медики за сутки выявили свыше 1 млн случаев вызываемого коронавирусом заболевания в условиях распространения штамма "омикрон". До этого рекордный показатель был зафиксирован в последний день декабря, тогда специалисты обнаружили около 590 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, согласно статистике агентства, число госпитализированных с ковидом достигло 132 646, побив рекорд января прошлого года с 132 051 пациентом. Данные могут не отражать реальную ситуацию, так как многие американцы сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 19:31 мск 10 января, больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США - 59 138 083. Далее следуют Индия (35 707 727), Бразилия (22 499 525), Великобритания (14 475 196) и Франция (11 823 789). Летальных исходов больше всего в США - 830 334, вторую строку занимает Бразилия (619 937), третью - Индия (483 936). Далее следуют Россия (316 904) и Мексика (300 303).