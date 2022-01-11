В Хабаровском крае проиндексировали часть соцвыплат

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае проиндексировали часть социальных выплат, нововведения вступили в силу с января. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Так, после увеличения прожиточного минимума размер единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка вырастет почти на 5 000 рублей и составит 37 172 рублей (было 32 744 рублей)", - говорится в сообщении.

Ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка составит 18 586 рублей, она увеличилась более чем на 2,2 тыс. рублей. Денежная выплата на ребенка от трех до семи лет также увеличена. В зависимости от доходов семьи она составит от примерно 9,3 тыс. до 18,6 тыс. рублей.

На 4% проиндексированы размеры ежемесячной денежной выплаты специалистам сельской местности, труженикам тыла и реабилитированным, ветеранам труда и военной службы, гражданам пожилого возраста и школьникам из многодетных семей.

Тарифы для бизнеса

С января этого года предприниматели нескольких районов края будут меньше платить за электроэнергию. Этот вопрос удалось решить на федеральном уровне - в прошлом году в закон об электроэнергии были внесены соответствующие изменения, позволяющие распространить на Хабаровский край механизм доведения тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня.

Тарифы на электроэнергию в децентрализованной зоне электроснабжения варьировались от 7,92 рублей/кВтч до 93,09 рублей/кВтч. Теперь тарифы для предприятий установлены в диапазоне от 5,75 рублей/кВтч до 13,76 рублей/кВтч. На это из средств спецнадбавки, формирующейся на оптовом рынке электроэнергии в ценовых зонах других регионов, для Хабаровского края выделено 2,4 млрд рублей.

Снижение тарифов коснется предприятий в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Ульчском, Николаевском, им. Полины Осипенко, имени Лазо, Комсомольском, Хабаровском, Вяземском, Ванинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах, где электричество подается по децентрализованной схеме.

Помимо этого, в 2022 году автовладельцы в Хабаровском крае получат уведомления о необходимости заплатить существенно меньшую сумму транспортного налога, чем годом ранее. Ставки транспортного налога, чувствительного для многих жителей края, снижены по инициативе главы региона Михаила Дегтярева. С учетом мощности двигателя на автомобили возрастом от трех до 10 лет снижение ставки налога составило в среднем 11%, старше 10 лет - 29%. Для многодетных семей предусмотрена дополнительная льгота - на один легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных сил ставка транспортного налога снижена в два раза.