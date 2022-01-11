Морское сообщение между Сахалином и материком закроют из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 января. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), закроют в связи с приближением циклона. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Сахалинском морском пароходстве.

"Сегодня вечером все паромы уйдут в порт Ванино и будут пережидать предстоящую непогоду там", - рассказали в пароходстве. Планируется, что возобновить работу переправы можно будет во второй половине 15 января после улучшения погоды.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение на 12-13 января в 12 районах Сахалинской области (всего 18 районов). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, днем 12 и 13 января на территории южной и центральной частей Сахалина, а также южной группы Курильских островов (Сахалинская область) ожидаются сильная метель, штормовой, местами ураганный, ветер.