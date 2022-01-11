Туристический поток на Камчатку в 2021 году превысил допандемийные значения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Туристический поток на Камчатку в 2021 году вырос почти на 10 тыс. человек по сравнению с допандемийным 2019 годом. Власти региона связывают это с закрытием государственных границ и развитием программ внутреннего туризма, сообщили ТАСС во вторник в краевом Минтуризма.

"Туристический поток в России вырос из-за закрытия границ, мы это отмечаем и на Камчатке. Так, например, в 2019 году полуостров посетили около 240 тыс. человек, а в 2021-м - более 250 тыс.", - уточнили в профильном министерстве.

Приоритетными направлениями в 2021 году стали экологический и познавательный туризм, а гастрономический и событийный туризм стали элементами, успешно дополняющими ранее сформированные туры. В Министерстве туризма Камчатского края также отметили, что самыми популярными турами в новогодние праздники стали посещение вулканов, морские прогулки, горнолыжные и снегоходные экскурсии, а также посещение бассейнов с термальной водой.