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РБК: проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет снизился впервые за 10 лет

Согласно мониторингу качества приема в вузы за 2021 год, он составил 70,3
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Средний проходной балл ЕГЭ для поступления на бюджет по программам бакалавриата и специалитета очной формы по России составил 70,3 и снизился на 0,5.

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Это произошло впервые за 10 лет, сообщает во вторник РБК со ссылкой на ежегодный мониторинг качества приема в российские вузы за 2021 год, подготовленный НИУ ВШЭ при поддержке Минобрнауки РФ.

В регионах (без Москвы и Санкт-Петербурга) также зафиксировано снижение среднего балла - с 67,5 до 66,9.

Увеличился проходной балл на бюджет в Москве и области - с 80,3 до 80,7, а также в Санкт-Петербурге и области - с 79,5 до 80,2.

 

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