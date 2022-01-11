Россияне рассказали, как борются со стрессом из-за начала рабочего года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Стресс на работе после новогодних каникул испытывают более половины россиян. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса "Зарплата.ру", среди 1 811 жителей всей страны в возрасте 18-55 лет, проведенном в период 2-10 января.

Как прийти в себя, когда праздники кончились

Жизнь после Нового года.

Жизнь после Нового года. Как прийти в себя, когда праздники кончились

По данным аналитиков сервиса, 63% жителей страны тяжело входят в рабочий ритм и испытывают стресс. Наиболее тяжело настраиваются на работу в начале года после длительного отдыха респонденты 35-44 лет.

Главными причинами стресса из-за начала нового рабочего года респонденты назвали: большое количество рабочих задач, которые необходимо выполнить за сравнительно короткий период - 43%; изменение режима времени - 31%; подготовка отчетности - 12%; нехватка сна - 4%; рабочие планерки - 3%; нежелание встречаться с коллегами, руководством - 2%.

Согласно опросу, основными способами борьбы с постпраздничным стрессом для респондентов являются регулирование графика сна - 33%, спортивные активности - 23%, встречи с друзьями - 18%, прогулки на свежем воздухе - 12%, размеренное погружение в рабочий процесс - 3%, два-три дня отпуска в первую неделю после каникул - 2%.

Кроме того, участники опроса отметили, что в первые дни на работе важно навести порядок на своем рабочем месте, разобрать почту, составить план дел, выполнять сложные дела поэтапно, делать перерывы между выполнением задач и не задерживаться на работе.