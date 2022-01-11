Решение о повторном аннулировании визы Джоковича примут после тщательного рассмотрения

СИДНЕЙ, 11 января. /ТАСС/. Австралийский министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук продолжит рассматривать возможность повторного аннулирования визы сербского теннисиста Новака Джоковича в соответствии с миграционным законодательством страны. Об этом во вторник сообщила газета The Age со ссылкой на пресс-секретаря главы ведомства.

Как отмечается в заявлении, с понедельника "министр Хоук рассматривает вопрос об отмене визы Джоковича в соответствии со статьей 133 Закона о миграции (регулирует особые полномочия министра по вопросам иммиграции, позволяющие ему аннулировать выданную ранее визу - прим. ТАСС)". Указано, что решение будет принято "в соответствии с предписанными юридическими процедурами, <…> и дальнейшие комментарии по данной проблеме неуместны".

Ранее сообщалось, что министр может принять решение о повторном аннулировании визы сербского спортсмена и его депортации с последующим запретом на въезд в течение трех лет во вторник, однако позднее власти воздержались от комментариев относительно точной даты. Законодательно сроки принятия такого решения не регулируются.

Новак Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело, однако австралийские власти заявили, что рассмотрят возможность повторно аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны.

Приезд первой ракетки мира в Австралию без обязательной для всех иностранцев вакцинации двумя дозами препаратов от коронавируса вызвал резко негативную реакцию в стране и стал причиной жесткой критики в адрес как самого спортсмена, так и федеральных и региональных властей страны, которые столкнулись с обвинениями в практике двойных стандартов.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.