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В Казахстане откроют филиалы передовых российских вузов

В Казахстане скоро откроют филиалы передовых российских вузов - Токаев.

Регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Алма-Аты в РФ прекращается из-за загрузки
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