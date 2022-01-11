Пользователи Russpass могут получить бонусы от ресторанов в Москве и других городах России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Более 30 ресторанов в Москве и других городах России предоставляют скидки и комплементы от шеф-поваров пользователям цифрового туристического сервиса Russpass. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Пользователи цифрового туристического сервиса Russpass могут получить скидки и комплименты от шеф-поваров российских ресторанов. Предложения представили уже 33 заведения", - говорится в сообщении.

Получить бонусы можно в московских ресторанах, а также в заведениях Новосибирска, Костромы, Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга. Пользователям сервиса доступны скидки от 5 до 15% от общего счета или комплимент от заведения - например, десерт или чашка кофе.

Подробная информация о скидках и спецпредложениях доступна в разделе "Рестораны и кафе" на сайте Russpass, а вскоре появится в приложении на iOS и Android.

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать индивидуальный маршрут путешествия по России. Здесь можно купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. В сервисе представлено более 3,5 тыс. предложений для путешественников.