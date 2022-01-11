Проектирование трех мусоросортировочных комплексов в ЯНАО завершат к 2023 году

ТАСС, 11 января. Проектирование трех автоматизированных мусоросортировочных комплексов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) планируется завершить к 2023 году, участников концессионных соглашений определят до апреля 2022 года, сообщили ТАСС в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса округа.

Ранее ТАСС сообщал, что три кластера по обращению с твердыми коммунальными отходами планируется создать в отдалении от городов Салехард, Новый Уренгой и Муравленко. Они будут включать в себя автоматизированные мусоросортировочные комплексы, связанные с ними транспортными потоками мусороперегрузочными станциями и площадками временного накопления отходов. Реализовать проекты планируется на условиях концессии.

"В рамках концессионного соглашения до 1 января 2023 года планируется выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации", - сообщили в департаменте.

По словам главы департамента Дмитрия Афанасьева, округ приступил к решающей фазе реформы отрасли обращения с ТКО в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами. "Сейчас проводится конкурс на право заключения концессионных соглашений о создании и эксплуатации объектов обработки и захоронения ТКО. Определены участники конкурсных процедур. Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией конкурсных предложений, поданных участниками конкурса, и определение победителей планируется в 1 квартале 2022 года", - рассказал Афанасьев. Стоимость объектов будет определена по результатам конкурсных процедур.

В департаменте уточнили, что мощность каждого из трех автоматизированных комплексов составит не менее 100 тыс. т отходов в год, расчетный срок эксплуатации - не менее 23 лет. В состав комплекса должен входить цех обработки крупногабаритных отходов и участок тоннельного компостирования органических отходов. Площадь земельных участков под полигоны ТКО возле Салехарда, Нового Уренгоя и Муравленко составит соответственно 1,78, 4,25 и 1,78 га. Суммарно они будут рассчитаны на 115 тыс. т ТКО, самым крупным будет объект возле Нового Уренгоя. "Мощность объектов позволит обрабатывать 100% твердых коммунальных отходов, образующихся в населенных пунктах автономного округа", - подчеркнули в департаменте, отметив, что переработка мусора в регионе не планируется в связи с нерентабельностью.

Комплексы будут созданы в рамках реализации регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", национального проекта "Экология". Работа ведется совместно с командой Российского экологического оператора.

Вывоз мусора из отдаленных районов

Власти округа рассчитывают, что создание трех кластеров позволит полностью решить вопрос сортировки ТКО в населенных пунктах, обеспеченных круглогодичным транспортным сообщением. В труднодоступных и удаленных районах, где строить автоматизированные сортировочные комплексы экономически невыгодно, запланировано создание 43 новых площадок временного накопления ТКО. Они появятся в муниципалитетах Пуровского, Приуральского, Надымского, Ямальского, Шурышкарского, Тазовского и Красноселькупского районов.

"В 2020 - 2021 годах уже завершено обустройство 25 площадок временного накопления. Работы по обустройству еще 18 площадок временного накопления будут продолжены в 2022-2024 годах", - сообщили в департаменте.

После строительства новых мусоросортировочных комплексов транспортирование ТКО из труднодоступных населенных пунктов будет вестись при возникновении климатических условий для перевозок. "В летний период водным транспортом, в зимнее время - по автозимникам", - уточнили в департаменте.

Промежуточным звеном в логистике доставки ТКО из отдаленных районов станет строительство мусороперегрузочных станций. Они проектируются исходя из численности жителей, объема образования отходов и транспортных возможностей. Такие станции, включающие в себя элементы предварительной обработки ТКО, планируют создать в городах Лабытнанги, Ноябрьск, Губкинский, Надым, поселке городского типа Пангоды Надымского района, поселке Тазовский Тазовского района и селе Сывдарма Пуровского района. Строительство планируется в 2022-2024 годах.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отмечал необходимость решать проблему реформирования системы обращения с ТКО на отдаленных территориях. Большинство населенных пунктов округа не имеют круглогодичного наземного сообщения, что затрудняет транспортировку отходов.

Ситуация с обращением ТКО сейчас

В настоящее время в населенных пунктах округа обеспечивают обращение с ТКО семь полигонов отходов и пять объектов обработки. В частности, четыре мусоросортировочных комплекса и один пункт переработки работают в Новом Уренгое, Тарко-Сале, Надыме, селе Яр-Сале Ямальского района и Салехарде. Кроме того, действует 51 объект размещения коммунальных отходов, введенный в эксплуатацию до 1 января 2019 года.

Большинство полигонов построили в 1990-х годах, их вместимость практически исчерпана. Часть объектов размещения ТКО не имеет документации, предусмотренной современным законодательством РФ. Эту инфраструктуру предполагается использовать до ввода в эксплуатацию новых объектов обращения с отходами, а к 2025 году закрыть.