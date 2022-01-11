Кисловодск в 2022 году планирует увеличить собираемость курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 11 января. /ТАСС/. Город Кисловодск в Ставропольском крае планирует получить в 2022 году порядка 110 млн рублей курортного сбора - почти на 6% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В 2021 году Кисловодск собрал 104 миллиона рублей курортного сбора, по прогнозу на 2022 год, объем сбора составит около 110 миллионов рублей", - сказал Моисеев. Таким образом, рост составит 5,8%.

По словам собеседника агентства, средства будут направлены на благоустройство горы Кольцо и улицы Парковый Пешеход, а также на проектирование сквера между проспектом Ленина и улицей Вокзальной.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ подразумевает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.