В Крыму в 2022 году создадут три новые особо охраняемые природные территории

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Власти Крыма в 2022 году создадут на полуострове три дополнительные особо охраняемые природные территории (ООПТ), сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов по случаю Дня заповедников и национальных парков.

"Для Крыма как курортного региона эта дата имеет особое значение. Крымские заповедники - Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Опукский, Лебяжьи острова, Карадагский - известны далеко за пределами нашего полуострова. Они имеют федеральный статус. Кроме того, в нашей республике 192 особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения общей площадью около 96,5 тыс. гектаров. В прошлом году была создана новая ООПТ - ландшафтно-рекреационный парк "Ойбурский" в Сакском районе. В этом году будут созданы еще три ООПТ", - написал Аксенов.

Глава региона отметил, что "Крым уникален, многие виды растений и животных, произрастающих и обитающих на наших ООПТ, внесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым". "Все это - общее достояние, важная составляющая экологического благополучия и социально-экономического развития региона", - добавил Аксенов.

На странице дирекции "Заповедный Крым" по случаю Дня заповедников и национальных парков сообщается о присоединении к флешмобу #105летЗаповеднойРоссии. "Представляем вам #105ДетскихОткрытийЗаповедногоКрыма. Вот такой подарок к 105-летию Баргузинского заповедника и всей российской заповедной системы подготовили сотрудники нашего отдела экологического просвещения. 11 января 108 заповедников и 65 национальных парков России отмечают свой профессиональный день. Желаем коллегам и всем причастным новых рекордов, добрых посетителей и ярких событий. Пусть в подрастающем поколении окажется много желающих поддержать наше общее бравое дело по охране природы", - сообщается на странице дирекции.

Правительство РФ 30 ноября 2019 года создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Заповедный Крым". Согласно распоряжению, организация осуществляет охрану государственных природных заповедников Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной и Лебяжьи острова, а также государственных природных заказников федерального значения Каркинитский и Малое филлофорное поле в целях сохранения биологического разнообразия в них, развития туризма и проведения научных исследований.