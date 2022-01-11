{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 2 тыс. нераспроданных елей и сосен принесли в Московский зоопарк в праздники

Елки становятся не только новогодним украшением вольеров, но и игрушками, укрытием и точилками для когтей животных

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московскому зоопарку за новогодние праздники удалось собрать около 2 тыс. нераспроданных хвойных деревьев. Об этом во вторник сообщается в Facebook столичного зоопарка.

"Мы подводим итоги традиционной акции по сбору новогодних елок для обитателей зоопарка. За минувшие праздники нам привезли около 2 тыс. хвойных деревьев. Все наши отделы укомплектованы пихтами и елями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что елки становятся не только новогодним украшением вольеров, но и игрушками, укрытием и точилками для когтей животных. Кроме того, лакомиться еловыми ветками любят винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки и другие. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

Московский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с 2012 года.

Пандемия COVID-19
В Центре им. Гамалеи считают, что "омикрон" вытеснит "дельту" и в России
В РФ выявили в общей сложности 103 случая заражения омикрон-штаммом
Читать полностью