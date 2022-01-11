В Пятигорске реконструировали старинную гимназию

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Реконструкция старинной гимназии, построенной в 1909 году, завершилась в Пятигорске Ставропольского края по нацпроекту "Образование", на строительство выделили 205 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

"В Пятигорске завершена реконструкция с элементами реставрации МОУ "Гимназия №11". Обновление образовательного учреждения стало возможным благодаря национальному проекту "Образование". <…> На строительство было выделено 205 млн рублей из средств федерального и краевого бюджетов", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, при реконструкции площадь здания увеличили, появились новые просторные классы и рекреации. В гимназии есть медицинский блок, обеденный и спортивный залы, библиотека, актовый зал на 180 мест, на территории организовали спортивные площадки, игровые зоны для младших школьников, выполнили озеленение.

"Объект приспособили под учебный корпус школы на 252 места. Работы завершены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

Здание гимназии №11 в Пятигорске является памятником архитектуры регионального значения. Его построили в 1909 году как ремесленная школа по проекту архитектора С.И. Гущина в стиле кирпичной провинциальной эклектики с применением на фасадах элементов фигурной кирпичной кладки.

Нацпроект "Образование" предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направили на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения.