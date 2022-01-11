В Новосибирской области планируют восстановить систему вытрезвителей

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены восстановить систему медицинских вытрезвителей в регионе. Первые два учреждения планируется открыть на левом и правом берегах Оби в Новосибирске, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС главный внештатный специалист психиатр-нарколог регионального Минздрава, главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

Закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители, вступил в силу в России с 1 января 2021 года. Он предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать за услуги плату с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется российское правительство.

"Мы будем начинать, наверное, с малого, хотя бы по одному вытрезвителю на левом и правом берегу. Будем организовывать", - сказала Кормилина, не уточнив сроков реализации проекта.

Кормилина пояснила, что сейчас проводится оценка финансов, которые потребуются на создание учреждений, добавив, что, по предварительной оценке, они будут значительны. По ее словам, к работе вытрезвителей можно привлекать волонтерские движения. "В настоящее время эти вопросы обсуждаются на уровне правительства Новосибирской области. <...> Я считаю, что это необходимо потому, что употребление алкоголя может неадекватно сказаться на состоянии здоровья, особенно в зимнее время. В таком случае человека нельзя оставлять в таком опасном положении, ему необходимо помогать", - резюмировала она.

Психиатра-нарколога поддержал главный врач станции скорой медицинской помощи Новосибирска Александр Балабушевич, добавив, что с исчезновением вытрезвителей после 2010 года транспортировка пьяных людей ложится на сотрудников скорой. "Это лица, которых стоит просто довести до дома или, если более тяжелая форма, организовать некое медицинское наблюдение. В результате фактическая медицинская помощь экстренная им не нужна, но силы скорой помощи отвлекаются на работу с этими гражданами", - рассказал он.