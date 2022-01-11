В Центре им. Гамалеи не считают ревакцинацию каждые три месяца оптимальным вариантом

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ревакцинация от COVID-19 каждые три месяца не является самым оптимальным вариантом даже на фоне распространения штамма "омикрон", сообщил во вторник замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

"Мы сейчас два полюса обсудили. Первая часть, что все хорошо, что вирус сейчас пройдет и все будет здорово. Вторая часть, что нужно ревакцинироваться каждые три месяца и поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики. Думаю, что и то, и другое может быть крайностями <…> Вакцинация каждые три месяца, или буст через три месяца, мне кажется, это не самый оптимальный вариант", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Логунов отметил, что наиболее эффективной является ревакцинация спустя полгода, согласно действующим рекомендациям.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита от нового штамма вируса.