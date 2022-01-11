В Северной Осетии 13 педагогов получат по 1 млн рублей по программе "Земский учитель"

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 января. /ТАСС/. В Северной Осетии 13 школьных учителей в 2022 году в рамках программы "Земский учитель" смогут получить по 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Всего в этом году 13 вакансий, из них шесть - учителя русского языка, двое - учителя физики, двое - учителя математики, а также учитель начальных классов, учитель химии и учитель английского языка", - говорится в сообщении.

В конкурсном отборе могут принять участие не только опытные педагоги в возрасте до 50 лет, но и студенты, которые прошли не менее чем три года обучения по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки".

На сайте министерства образования и науки Северной Осетии опубликовали пошаговую инструкцию для участников конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты. Прием документов завершится 15 апреля.

Победителями конкурсного отбора государственной программы "Земский учитель" в 2020 году стали 16 педагогов, в 2021-ом - 15 педагогов.