Стартовал набор добровольцев для исследования назальной вакцины от ковида

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Набор добровольцев для участия в клинических исследованиях назальной вакцины против нового коронавируса стартовал, сообщил во вторник замдиректора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов.

"Мы получили разрешение на клинические исследования интраназальной вакцины, и еще идет набор добровольцев на это клиническое исследование", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее директор центра Александр Гинцбург сообщал ТАСС, что набор добровольцев планировалось начать с 15 января.

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал ранее Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм.