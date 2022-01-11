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Эффективность вакцины "Спутник М" составила около 93%

Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Эффективность вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет "Спутник М" против коронавирусной инфекции составляет порядка 93%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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"На сегодняшний день эффективность вакцины "Спутник М" составляет около 93%", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет 24 ноября. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Вакцину начали тестировать еще в июле 2021 года, третья фаза испытаний на базе двенадцати детских медучреждений Москвы уже подходит к своему завершению. На данный момент учеными выявлен лишь один побочный эффект препарата - повышенная температура.

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