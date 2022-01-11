В России выявили 17 525 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум со 2 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 525, до 10 684 204. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 2 января. В относительном выражении он составил 0,16%.

В частности, за сутки в Москве выявили 4 635 заразившихся, в Санкт-Петербурге - 1 512, в Подмосковье - 855, в Свердловской области - 368, в Ростовской - 358, в Краснодарском и Пермском краях - по 299.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 634 499, следует из сообщения штаба.

Число смертей возросло за сутки на 783 против 741 днем ранее, до 317 687. Таким образом, в стране уже пять дней подряд регистрируют менее 800 смертей из-за коронавируса за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,97%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 68 смертей, в Санкт-Петербурге - 66, в Подмосковье - 38, в Челябинской области - 26, в Нижегородской области и Алтайском крае - по 25, в Красноярском крае - 24.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 216, до 9 732 018.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 91,1% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве число выздоровевших за сутки возросло на 2 692, в Санкт-Петербурге - на 2 576, в Воронежской области - на 1 274, в Самарской - на 912, в Подмосковье - на 846, в Пермском крае - на 679.