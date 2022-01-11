Ситуация в Казахстане не повлияла на работу Спецсвязи

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Спецсвязь работает в штатном режиме на территории Казахстана, в том числе на территории космодрома Байконур, несмотря на сложную внутриполитическую обстановку.

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Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ФГУП "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС).

"Несмотря на сложную внутриполитическую обстановку в Казахстане, сотрудники ФГУП ГЦСС выполняют плановые маршруты на территории республики. Спецсвязь осуществляет все договорные обязательства по доставке корреспонденции и грузов. Отделение ФГУП ГЦСС на территории космодрома Байконур работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.