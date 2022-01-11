Большому залу Консерватории в Петербурге вернут облик начала XX века

ТАСС, 11 января. Большому залу Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге при реконструкции вернут облик интерьеров начала XX века. Об этом во вторник сообщила пресс-служба публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства", которая контролирует реконструкцию объекта.

"При реконструкции декоративная отделка и цветовая гамма стен Театра будет выполнена в классическом стиле, близком к стилистике оформления зала начала XX века. Ученый совет Консерватории утвердил архитектурно-художественные решения интерьеров Большого зала имени А.Г. Рубинштейна в прошлом году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в последние десятилетия посетители не могли оценить ни акустику зала, ни классическую отделку, выполненную итальянским мастером Гардини в стилистике эпохи Возрождения, так как помещение претерпело несколько изменений после Революции 1917 года, во время Великой отечественной войны и во время неудачного ремонта в 1960-х годах.

Ранее на сайте кабмина сообщалось, что реконструкция консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова завершится на год раньше запланированного срока, к 2024 году. На проведение работ выделили 4,9 млрд рублей. Общий объем федерального финансирования составит более 15,5 млрд рублей.

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова открылась в 1862 году, в соответствии с указом президента России от 6 декабря 1995 года относится к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.