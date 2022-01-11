Песков заявил, что РФ принимает меры для подготовки борьбы с возможной новой волной ковида

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти России предпринимают меры, чтобы подготовиться к борьбе с возможной новой волной заболеваемости COVID-19, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами во вторник представитель Кремля назвал штамм "омикрон" "большой опасностью и реальностью". "Конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь", - отметил он. По словам Пескова, "это прогнозировалось специалистами, правительством".

"И соответствующие меры принимаются с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне", - подчеркнул представитель Кремля.