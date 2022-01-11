Блогерше грозит 50 тыс. рублей штрафа за публикацию фото в обнаженном виде у храма в Филях

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Блогерша Полина Моругина может быть оштрафована на 50 тыс. рублей после размещения в интернете фотографии, на которой она в обнаженном виде стоит на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи №210 по московскому району Филевский парк.

"В отношении Моругиной П. Д. составлен протокол по ч. 2 ст. 5.26 КоАП ("Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо их порча или уничтожение"), которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 120 часов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время протокол в отношении Моругиной вернули в полицию для устранения нарушений, допущенных при его составлении. "Вероятно, после того, как нарушения устранят, протокол снова вернут в суд для рассмотрения", - добавили в суде.

Ранее полностью татуированная Моругина опубликовала в интернете фотографии, где она без одежды, но в босоножках на каблуках стоит на фоне храма. После попадания в поле зрения правоохранителей девушка удалила и фото, и аккаунты в соцсетях.