Более 40% россиян проверяли рабочие чаты на новогодних праздниках

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Свыше 40% россиян не отключали уведомления в рабочих чатах на новогодних праздниках. Об этом говорится в результатах опроса медиахолдинга Rambler&Co, поступившего в ТАСС.

"На отдыхе о работе часто напоминают уведомления из рабочих чатов и почты. 42% россиян не убирают их в выходные и постоянно следят, что происходит. Почти треть (29%) отключают уведомления и изредка проверяют, не возник ли срочный вопрос. 15% даже не заглядывают в мессенджеры, а 14% совсем не пользуются смартфоном", - указали авторы опроса.

Самыми востребованными социальными сервисами за время новогодних каникул стали соцсети (49%), мессенджеры (31%), а также карты и полезные городские сервисы (20%). Почти половина опрошенных россиян заявили, что могут спокойно обходиться без онлайн-общения неделю и больше. Порядка 18% не могут без него прожить ни дня, и столько же готовы сделать перерыв не более чем на двое суток. На 3-4 дня без смартфона хватает терпения у каждого десятого респондента, на 5-6 дней у 5% пользователей.

"Большинство опрошенных россиян (59%) на отдыхе всегда меняют сценарии поведения в соцсетях. Из них 35% в этот раз старались вообще не заходить в социальные медиа, 12% делали это реже чем обычно и столько же (12%) - только по личным поводам. 41% одинаково часто пользуются соцсетями как в рабочие дни, так и в выходные, праздники", - выяснили авторы исследования.

Из тех, кто не выключает смартфон на выходных, порядка 50% всегда реагируют на все уведомления, 22% оставляют звуковые сигналы только для личных контактов, а почти каждый пятый ставит беззвучный режим для всех чатов. У 9% пользователей смартфон всегда находится на беззвучном режиме.

Опрос проходил на портале "Рамблер" с 1 по 10 января, охват составил 1,8 млн пользователей. Среди них 66% мужчин и 34% женщин.