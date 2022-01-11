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Песков заявил, что планы Шендеровича уехать из РФ не стоит связывать со статусом иноагента

Сам публицист ранее сообщил, что решил уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объясняет намерение публициста Виктора Шендеровича (признан иноагентом) покинуть Россию попыткой скрыться от рассмотрения судебного дела, а не статусом иноагента.

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"Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, попытка скрыться в данном случае от рассмотрения в суде претензий его оппонентов, это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Песков уверен, что получение статуса иноагента не может быть причиной покинуть Россию. "Потому что наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это (отъезд из страны - прим. ТАСС) не может быть связано с этим (присвоением статуса иноагента - прим. ТАСС)", - объяснил он.

Ранее сам Шендерович в Facebook сообщил, что решил уехать из России из-за заявления юристов компании "Конкорд" предпринимателя Евгения Пригожина о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета".

В конце декабря компания "Конкорд" сообщила о передаче заявления в полицию города Москвы о возбуждении уголовного дела по статье "Клевета" в отношении Виктора Шендеровича. В компании уточнили, что писатель в прямом эфире "Эха Москвы" сделал несоответствующие действительности высказывания о Пригожине.

Теги
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