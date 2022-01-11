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Пандемия COVID-19

Президент и премьер Болгарии ушли на карантин из-за контакта с заболевшим ковидом

В пресс-службе главы государства Румена Радева сообщили, что они чувствуют себя хорошо

СОФИЯ, 11 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Кирил Петков отправлены во вторник на карантин после совещания с участием председателя Народного собрания (парламент) Николы Минчева, который днем ранее заразился коронавирусом.

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"В связи с проведенным в понедельник заседанием Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ) и положительным результатом теста на COVID-19 у одного из участников президент Румен Радев и представители его команды, участвовавшие в заседании, ушли на самоизоляцию. Все они чувствуют себя хорошо. Приняты меры для нормального функционирования президентской администрации", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В правительственной пресс-службе сообщили, что на самоизоляцию ушли Петков, вице-премьер и министр финансов Асен Василев, а также их помощники. Ожидается, что санитарные службы страны примут официальное решение о карантине для всех участников заседания.

В понедельник спикер парламента почувствовал недомогание сразу после заседания КСНБ, которое проходило более пяти часов с участием руководителей государства, министров, лидеров представленных в парламенте политических партий и других официальных лиц. Сделанный тест подтвердил, что он заразился коронавирусом.

В Болгарии продолжается резкий рост числа заразившихся, за прошедшие сутки оно увеличилось на 6 761 (на более чем 5 тыс. больше, чем днем ранее), положительными оказались около 16% тестов. В стране умерли 116 пациентов с коронавирусом (94,8% из них не были вакцинированы), общее количество умерших достигло 31 672. Число госпитализированных увеличилось до 5 219, из них 570 находятся в отделениях интенсивной терапии. Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано около 35% населения старше 12 лет (примерно 1,94 млн человек).

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БолгарияРадев, РуменПандемия COVID-19Петков, Кирил
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