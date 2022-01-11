Синоптики предупредили о снеге, ветре до 25 м/с и морозах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Снегопады, усиление ветра до 25 м/с и понижение температуры до 14 градусов мороза прогнозируют в Крыму 12 и 13 января, сообщается во вторник на сайте МЧС республики.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением арктического холодного фронтального раздела 12 и 13 января в Крыму ожидаются: временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, 12 января - порывы до 25 м/с. Температура воздуха понизится ночью до 9-14 градусов мороза, днем - до трех-восьми градусов мороза", - говорится в сообщении.

Жителям и туристам рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.