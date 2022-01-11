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Сильные морозы и аномально низкое давление ожидают москвичей в ближайшие дни

Температура будет на 5-7 градусов ниже климатической нормы
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сильные морозы до 15-17 градусов ожидают москвичей в ближайшие два дня. Однако в пятницу произойдет резкое потепление и понижение атмосферного давления до аномальных показателей, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на 5-7 градусов ниже климатической нормы", - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Тишковца, в предстоящую ночь морозы в столице окрепнут до 15-17 градусов. В среду днем прогнозируется 11-13 градусов мороза, по области - до минус 10-15 градусов.

Однако в пятницу резко потеплеет и произойдет резкое понижение атмосферного давления. "Показания барометров буквально обрушатся на самое барическое "днище" - с 757 до 720 мм ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления - в 37 мм рт. ст. - самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", - отметил метеоролог.

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