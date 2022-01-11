Череп слона возрастом 600 тыс. лет пополнит палеонтологический музей в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Экспозиция Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника пополнится черепом ископаемого слона, сообщили во вторник в управлении информационной политики правительства Ростовской области. Сейчас ведутся работы по подготовке нового экспоната.

"В Азовском историко-археологическом и палеонтологическом музее-заповеднике ведутся работы по препаровке нового экспоната - черепа ископаемого слона. <…> По завершении реставрационных работ череп займет достойное место в палеонтологической коллекции Азовского музея, которая представляет большую научную ценность для ученых и является крупнейшей на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

Специалисты очищают череп от вмещающей породы, пропитывают специальным клеем, чтобы укрепить кость, отметили в управлении информполитики. После этого начнется процесс реставрации, во время которого необходимо восполнить утраченные во время гибели животного и его нахождения в земле участки. Этот этап будет продолжаться несколько лет.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, слова которого привели в управлении информполитики, отметил, что находка была сделана в декабре на северном побережье Таганрогского залива. Он добавил, что ориентировочный возраст черепа составляет 600 тыс. лет.

Палеонтологическая коллекция Азовского музея насчитывает более 1,5 тыс. предметов, в том числе два скелета трогонтериевых мамонтов, скелет хоботного животного динотерия и единственный в мире смонтированный скелет кавказского эласмотерия. Они представлены в экспозиционных залах музея.