Очное обучение в ПсковГУ будет доступно только студентам с сертификатом о вакцинации

ПСКОВ, 11 января. /ТАСС/. Псковский государственный университет с 7 февраля будет допускать до очного обучения только студентов, имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или медицинскую справку о противопоказаниях. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации региона.

"С 11 января в Псковском государственном университете начинают осуществляться действия по созданию COVID-безопасного пространства, предусмотрен переходный период в организации обучения. С 7 февраля посещать лекции, семинары и прочие занятия в учебных корпусах смогут только студенты, имеющие QR-код, отрицательный результат ПЦР-исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, документ о вакцинации первым компонентом или справку о медицинских противопоказаниях", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, зимняя сессия для обучающихся очно и очно-заочно пройдет в дистанционном формате, для заочников - в традиционном формате. "Для обучающихся, не имеющих QR-кода, образовательный процесс будет осуществляться исключительно посредством электронного обучения с использованием дистанционных технологий (за исключением дисциплин, реализация которых с использованием дистанционных образовательных технологий невозможна). Потоковые лекции для всех будут организованы в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Псковский государственный университет является ведущим и самым крупным образовательным учреждением в регионе. Всего в вузе обучаются порядка 3 тыс. студентов. В 2020 году вуз впервые принял студентов из стран Африки, в том числе из Нигерии, Египта и Чада. За счет этого вуз более чем в два раза расширил географию стран мира, граждане которых поступили на различные образовательные программы. Среди студентов вуза также граждане Йемена, Иордании, Ирака, Китая, Марокко, Руанды, Сирии, Афганистана. В списке студентов также значатся граждане Македонии, Вьетнама, Сенегала, Индии и стран восточной Европы и государств СНГ.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 72 243 человек, выздоровел 68 571 пациент, 1 318 умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Кроме того, действует система ковид-сертификатов. В области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей в возрасте от 60 до 65 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.