В испанской компании заверили, что ее препарат показывает эффективность против "омикрона"

МАДРИД, 11 января. /ТАСС/. Испытания препарата от нового коронавируса испанской фармацевтической компании PharmaMar продемонстрировали его эффективность против разных вариантов коронавируса, в том числе против "омикрона". Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе компании.

По ее информации, испытания, проведенные "в пробирке" и на животных, показали, что препарат оказывает положительное противовирусное воздействие при заболевании ковидом. "Было продемонстрировано, что плитидепсин обладает мощной противовирусной активностью в отношении всех вариантов [коронавируса] в очень низких концентрациях (наномолярных) с положительным терапевтическим индексом in vitro (в пробирке - прим. ТАСС)", - уточнили в PharmaMar.

"Лабораторные исследования in vivo (на живых организмах - прим. ТАСС) также показали преференциальное распределение плитидепсина в легочной ткани, которая является основным пораженным органом у пациентов с COVID-19, - добавили в компании. - В этих исследованиях наблюдалось снижение репликации вируса, что привело к снижению вирусной нагрузки в легких на 99% у животных, получавших плитидепсин".

Изначально препарат был разработан PharmaMar для лечения рака, однако он также обладает противовирусным эффектом.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 7,4 млн случаев заражения, свыше 90 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

На фоне появления омикрон-варианта темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В последние дни в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.