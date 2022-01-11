Верховный суд разъяснил, в каких случаях стрельба по людям не является самообороной

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Верховный суд РФ дал разъяснения, что стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной, даже если обвиняемый серьезно опасался за свою жизнь, но угроза миновала и в применении мер защиты явно отпала необходимость.

Верховный суд РФ изучил кассационное представление прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор, постановленный с участием присяжных. Коллегия признала фигуранта виновным в убийстве двух человек и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью еще двум людям. По мнению суда, все преступления совершены при превышении пределов необходимой обороны.

Суд на основании вердикта установил, что между сторонами был конфликт и в день происшествия они снова поругались по телефону, в ходе разговора один из потерпевших кричал, что убьет обвиняемого. Буквально через несколько минут к дому подъехала машина, поэтому обвиняемый испугался, что оппонент решил исполнить свою угрозу и пострадать могут не только он, но и его малолетний внук. В итоге он взял охотничье ружье и, зарядив его, вышел во двор. Обвиняемый сделал один выстрел в воздух, после чего двое приехавших бросились к машине, а двое - к калитке, тогда фигурант выстрелил через забор и ранил одного из мужчин, затем он вышел из ворот и выстелил в каждого из приехавших, причем один из них в этот момент убегал.

Квалифицируя действия осужденного как превышение самообороны суд принял во внимание наличие между участниками конфликта неприязненных отношений, предшествующую ссору по телефону, в ходе которой прозвучала угроза убийством, численное превосходство приехавших гостей, тот факт, что они приехали очень быстро и в ночное время. Суд счел, что подсудимый реально опасался за свою жизнь и здоровье, но при этом его действия явно не соответствовали характеру и опасности посягательства, к тому же потерпевшие приехали без оружия.

Высшая инстанция в свою очередь пришла к выводу, что приговор и апелляционное определение подлежат отмене. По решению Верховного суда РФ, действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом. В таких случаях оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях.

ВС РФ поясняет, что по данному делу вердиктом установлено, что какого-либо оружия или иных предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия, у приехавших к дому обвиняемого не имелось; находясь возле забора его дома, непосредственной угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья обвиняемого или членов его семьи они не высказывали, на территорию его дома не проникали. Более того, после первого выстрела в воздух потерпевшие побежали прятаться, а обвиняемый выстрелил сквозь забор, а также стрелял по убегавшим людям.